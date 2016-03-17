تجديد حبس المتهمين ببناء ورشة بدون ترخيص فى "شق التعبان"

‏جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، من بينهم 3 من أصحاب ورش تصنيع الرخام ومقاول متهمين بقتل شخصين بالخطأ، وبناء بدون ترخيص على أراض مملوكة للدولة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك عقب انهيار 6 ورش بمنطقة شق التعبان.

كانت غرفة العمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بانهيار أسقف ورش بشق التعبان، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارات الإنقاذ، وتبين حدوث انهيار عدد من ورش الرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثتين لعاملين.

يذكر أن المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، كان قد أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأشار أصحاب الورش أثناء التحقيق معهم إلى أنهم اشتروا الورش وهناك عقود عرفية بعملية الشراء مدون عليها أسماء الملاك الحقيقيين، وتبين أن تلك الأراضى ملك للدولة، وكشفت التحقيقات انهيار وسقوط 6 ورش بمنطقة شق التعبان، ما أسفر الحادث عن مصرع كل من كهربائى وصاحب إحدى ورش تصنيع الرخام بالمنطقة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثتين بعد تقرير مفتش الصحة.

- حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص