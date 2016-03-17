أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس المتهمين ببناء ورشة بدون ترخيص فى "شق التعبان"

Google+ Print
تجديد حبس المتهمين ببناء ورشة بدون ترخيص فى "شق التعبان" تجديد حبس المتهمين ببناء ورشة بدون ترخيص فى "شق التعبان"
‏جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، من بينهم 3 من أصحاب ورش تصنيع الرخام ومقاول متهمين بقتل شخصين بالخطأ، وبناء بدون ترخيص على أراض مملوكة للدولة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك عقب انهيار 6 ورش بمنطقة شق التعبان.

كانت غرفة العمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بانهيار أسقف ورش بشق التعبان، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال سيارات الإنقاذ، وتبين حدوث انهيار عدد من ورش الرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثتين لعاملين.

يذكر أن المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، كان قد أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأشار أصحاب الورش أثناء التحقيق معهم إلى أنهم اشتروا الورش وهناك عقود عرفية بعملية الشراء مدون عليها أسماء الملاك الحقيقيين، وتبين أن تلك الأراضى ملك للدولة، وكشفت التحقيقات انهيار وسقوط 6 ورش بمنطقة شق التعبان، ما أسفر الحادث عن مصرع كل من كهربائى وصاحب إحدى ورش تصنيع الرخام بالمنطقة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثتين بعد تقرير مفتش الصحة.


>- حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365