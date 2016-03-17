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الحبس 15 عامًا لمندوب شرطة مفصول لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة

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الحبس 15 عامًا لمندوب شرطة مفصول لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة الحبس 15 عامًا لمندوب شرطة مفصول لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة
قضت الدائرة الـ6 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب بالسجن المشدد 15 عاماً لـ"يسرى.إ" مندوب شرطة مفصول من عمله، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

باشر التحقيقات فى القضية المستشار طارق جودة وكيل أول نيابة جنوب الجيزة، الذى وجه لمندوب الشرطة "يسرى.إ" تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وأنه فور انتهاء التحقيقات، وصدور قرار من النيابة العامة بحبس مندوب الشرطة 4 أيام، حاول المتهم الهروب بأن قفز من شرفة غرفة التحقيق بالطابق السابع بمحكمة جنوب الجيزة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من ضبطه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان قد فصل من عمله نتيجة اتهامه فى قضية اتجار فى المواد المخدرة، وتوجهت قوة من الأمن وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته 300 قطعة حشيش كبيرة الحجم، وأن حالته الصحية استقرت فى المستشفى، ومن ثم صدر قرار الإحالة.


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