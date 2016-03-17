موظف أمن بمستشفى جامعة بنها يتهم طبيبا بالتعدى علية بالضرب

اتهم صالح السيد هاشم موظف أمن بجامعة بنها الدكتور أيمن ص، الطبيب بمستشفى بنها الجامعى، بالتعدى عليه بالضرب، بسبب فتح فرد الأمن بوابة مبنى الجراحة لمريضة مصابة بنزيف حاد، حيث كانت فى حالة متأخرة، ولا تستطيع الانتظار لأخذ موافقة من رئيس قسم الجراحة.

وقال الموظف إنه كان مكلفا بالوقوف أمام بوابة مبنى الجراحة بالمستشفى، وحضرت سيدة برفقة أسرتها، وكانت حالتها الصحية متدهورة للغاية ولا تستطيع الوقوف نهائيًا.

واكد الموظف أنه تقدم بمذكرة عاجلة للدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، وزين سرحان مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة، ونقيب الأطباء بالقليوبية، يتهم فيها الدكتور أيمن ص أ الطبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى بنها الجامعى، بالاعتداء عليه بالضرب بسبب قيامه بفتح بوابة مبنى الجراحة لمريضة مصابة بنزيف حاد، وفى حالة صحية متدهورة ولا تستطيع الانتظار لأخذ الموافقة من رئيس قسم الجراحة.

وأضاف فرد الأمن أنه قام بفتح بوابة المبنى للمريضة حتى يتدخل الأطباء بإجراء الإسعافات الأولية، وبمجرد فتح الباب حضر الطيب أيمن ص أ وصفع موظف الأمن على وجهه، ما أصابه بعدة كدمات، وسبه بعبارات من بينها (أنت شغال أيه؟ أنت زبال أنا مش هبلغ حد بوجود الحالة)، بالإضافة إلى عدد من الألفاظ الخارجة وفقا لاتهامات موظف الأمن، بسبب فتحه الباب دون إذن رئيس قسم الجراحة.

من جانبه قال زين سرحان مدير إدارة الأمن الإدارى، إنه تم تحرير محضر بمعرفة فرد الأمن بقسم شرطة بنها ثان برقم 1650 . وتمت احالته للنيابة التى تولت التحقيق، بالإضافة لعرض الواقعة على الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

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