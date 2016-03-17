تنظيم داعش يعدم 6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة فى الفلوجة

>نشر تنظيم داعش الخميس صور اعدام ستة اشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية فى مدينة الفلوجة التى تعد أبرز معاقلهم فى محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد.

واستخدم التنظيم الذى نشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعى ثلاث طرق لإعدام ضحاياه، وهم يرتدون بدلات السجناء البرتقالية.

وفى بيان مقتضب قال التنظيم "نفذت الشرطة القضائية أحكام إقامة حد الردة الصادرة عن المحكمة فى مدينة الفلوجة بحق عدد من المرتدين بعد إدانتهم بالتجسس والتخابر لصالح الحكومة الرافضية".

وصيغ البيان بطريقة تشبه صياغة الاخبار الحكومية التى تصف الظروف التى ادت الى اعتقال كل من الضحايا الستة.

تظهر الصور مقاتلى التنظيم ملثمين ويرتدون تجهيزات قتالية كاملة، وينفذون الاعدام فى مواقع قالوا انها تعرضت للقصف.

قتل اربعة من الضحايا باطلاق النار على الراس، اثنان من مسدس، والاخران بواسطة سلاح رشاش.

واعدم شخص آخر بواسطة تفجير قنبلة علقت برقبته، والاخر قضى نحرا بالسكين.

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