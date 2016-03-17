مقتل 78 من داعش خلال تحرير القوات العراقية لمنطقة "المحمدى" بالأنبار

تمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة "المحمدى" جنوب "هيت" بالأنبار غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 78 إرهابيا واستعادة السيطرة على المنطقة من قبضة تنظيم (داعش)، ورفعت العلم العراقى عليها.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحى الزبيدى- فى تصريح صحفى الخميس، أن القوات العراقية المشتركة مدعومة بطيران التحالف الدولى حررت مدينة "المحمدى" التى تبعد 14 كيلومتر من مدينة "هيت".

وأشارت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة إلى أن قوات مكافحة الإرهاب قتلت 21 إرهابيا فى "المحمدى"، كما قتلت غارات التحالف الدولى 57 إرهابيا، لإضافة إلى تدمير آليات عسكرية وسيارات تابعة للتنظيم.

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