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إضراب المحامين بمحكمة الحسينية فى الشرقية لسوء معاملة القاضى

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إضراب المحامين بمحكمة الحسينية فى الشرقية لسوء معاملة القاضى إضراب المحامين بمحكمة الحسينية فى الشرقية لسوء معاملة القاضى
دخل العشرات من المحامين بمحكمة الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، فى إضراب عن العمل وتعليق الجلسات، وذلك اعتراضا على سوء معاملة القاضى لهم.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بتعليق المحامين الجلسات ودخولهم فى إضراب عن العمل، وذلك اعتراضا منهم على سوء معاملة القاضى لهم.


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