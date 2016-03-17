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صحة الدقهلية: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة

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صحة الدقهلية: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة صحة الدقهلية: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة
أعلنت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن بدء التشغيل التجريبى لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمدن ومراكز محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن البرنامج يعمل على تقديم الخدمات الصحية بالمجان لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى من خلال 106 مراكز لطب أسرة و11 مستشفى، موزعين على قرى ومراكز ومدن محافظة الدقهلية، بإجمالى مستفيدين 103 آلاف و554 أسرة من مستحقى معاش الضمان الاجتماعى.

وأوضح مكى أن البرنامج يضم 10 وحدات بالإدارة الصحية بالمنصورة، و5 وحدات بالإدارة الصحية بطلخا، و4 وحدات بالإدارة الصحية بنبروه.

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة (1)

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة (2)

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة (3)

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة (4)

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يضم 103 آلاف أسرة (5)

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