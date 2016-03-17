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بالصور.. جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة

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بالصور.. جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة بالصور.. جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة
قضت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر محمد زكريا، ببراءة الفنانة غادة إبراهيم المتهمة بإدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة دار السلام، و4 آخرين.

كانت البداية منذ ما يقرب من الشهر ونصف عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على 4 ساقطات و4 رجال خليجيين داخل شقة دعارة، فتم إخلاء سبيل العرب وحبس المتهمات جميعا على ذمة القضية.

وأثناء التحقيق معهن اعترفن على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر بأن الشقة ملك الفنانة غادة إبراهيم، وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها إلى سراى النيابة.

براءة غادة ابراهيم (1)

براءة غادة ابراهيم (2)

براءة غادة ابراهيم (3)


>- إيداع الفنانة غادة إبراهيم حجز المحكمة لبدء جلسة الحكم عليها بقضية الآداب
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