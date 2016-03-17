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ننشر مقترح وزارة التعليم بجدول امتحانات الثانوية العامة 2016

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ننشر مقترح وزارة التعليم بجدول امتحانات الثانوية العامة 2016 ننشر مقترح وزارة التعليم بجدول امتحانات الثانوية العامة 2016
حصل "اليوم السابع" على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة نظام حديث، الذى سلمه الدكتور الهلالى الشربينى، وزيرالتربية والتعليم، إلى أعضاء مكتب اتحاد طلاب مدارس ، خلال اجتماعه مع أعضاء الاتحاد منذ قليل، لمناقشة مجموعة من القضايا التى تخص المنظومة التعليمية، وعلى رأسها جدول امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة أعطت مهلة تقدر بأسبوع حتى يستطيع الطلاب أن إبداء آرائهم حول مقترح جدول الامتحانات، بتقديم مادة أو تأخير أخرى، موضحاً أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار ما يتوصل إليه الاتحاد، لافتا إلى أن الوزارة يهمها فى المقام الأول مصلحة الطلاب.

التعليم تنتهى اليوم من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

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