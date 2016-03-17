إصابة الأم المثالية بأسيوط فى انقلاب سيارة بعد لقائها وزيرة التضامن

تعرضت سعاد متولى حمدان الأم المثالية بمحافظة أسيوط لحادث، بعد انقلاب السيارة التى كانت تقلها أثناء عودتها بعد لقائها مع وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك عند بنى مزار بمحافظة المنيا، وتم نقلها إلى مستشفى بنى مزار العام، ثم نقلها عن طريق الإسعاف إلى محافظة أسيوط.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت عن أسماء الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وكانت سعاد حمدان ضمن هذه الأسماء، و أثناء عودتها من اللقاء الذى جمعها مع وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث انقلبت السيارة بها مرتين، ما تسبب فى إصابتها باشتباه بكسر فى بعض فقرات العمود الفقرى، وإصابة السائق ومندوب التضامن بكدمات وجروح، ونجلها سيد عيد بجرح قطعى بالرأس.

واشتكى سيد عيد حمدان من عدم اهتمام وزارة التضامن بحالة والدته، وقال إنه قام بالاتصال بهم وإبلاغهم بالحادث التى تعرضت له والدته، ولكن لم يجد منهم الاهتمام الكافى.

بالصور.. اليوم السابع ينفرد بنشر أسماء الأمهات المثاليات