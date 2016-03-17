السيسى يكلف الجيش بزيادة السلع الغذائية المطروحة بأسعار مناسبة للمواطنين

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القوات المسلحة بزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى الأسواق للحفاظ على استقرار وثبات الأسعار، وخاصة سلع الزيت والأرز واللحوم والدواجن، التى يحتاجه المواطن المصرى.

وطالب الرئيس، جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بزيادة السيارات التى تعرض السلع الغذائية على المواطنين وزيادة منافذ البيع، للحفاظ على استقرار الأسعار، مقترحًا أن يمنح جهاز الخدمة الوطنية، لوزارة التموين ومؤسسات الدولة السلع الغذائية بسعر مناسب لبيعها للمواطنين بالسعر الذى يتلاءم معهم؛ مهما كان سعر الدولار، لمواجهة غلاء الأسعار.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمة خلال حضوره المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى"، التى نفذتها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، بالإسكندرية، إنه ليس هناك تراجع على أن يقوم الجيش بدوره ويساهم فى التنمية بأكبر قدر ممكن، فكل قائد فى الجيش مسئول أمام ربنا وأمام الجيش وأمام الشعب وأمامى أن يساهم ويعاون للتخفيض من آثار الضغوط الموجودة على الشعب المصرى.

وأضاف: "النهارده عشان مؤسسات الدولة تدبر نفسها لازم نكون موجودين جمب بعض، ونساعد بعض فى التنمية".

كما وجه الرئيس حديثه للواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، "انتبه للمعادلات يا كامل، إذا كنت تريد عمل حقيقى يبقى لازم نعمل المشاريع فى التوقيتات المناسبة، وإحنا قولنا إن الحد الأقصى لتسليم 400 ألف وحدة سكنية يكون خلال سنة، والتى سيتم تسليمها فى أبريل العام المقبل، فلازم نعمل ده فى التوقيت ده، شد حيلك يا كامل وإحنا لازم نخلص كل الوحدات السكنية الخاصة بمحدودى الدخل زى ما اتفقنا عليها، ومعانا وزير الإسكان مصطفى مدبولى".

وأشاد الرئيس السيسي، بأداء القوات فى المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى"، قائلاً إن الفترة المقبلة ستشهد تدريبات أخرى لكل أفراد القوات المسلحة، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد للقتال والمحافظة على جاهزية الجيش، ويكون لدينا جيش قوى ودولة قادرة تحافظ على أرضها وشعبها، كما تحافظ على مصالحها لردع وبقدرة، مضيفًا "اللى بنشوفه النهارده هو عبارة عن رسالة لينا كلنا نخلى بالنا من بلدنا، ونحافظ عليها، ونشكر القائمين على المناورة، لأن هذا جهد كبير بتقوم بيه القوات المسلحة".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى" التى نفذتها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وباشتراك عناصر الوحدات الخاصة البحرية والهليكوبتر وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

وتضمنت المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات، والتى من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية بالصواريخ السطح - سطح، والسطح – جو، والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .

بدأت المراسم بوصول القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى قيادة القوات البحرية، وقد كان فى استقباله الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية.

ورفع الرئيس السيسى علم مصر على متن الفرقاطة فريم "تحيا مصر"، واستمع إلى عرض تضمن الفكرة التكتيكية للمناورة التى تقدم صورة واقعية لما تقوم به القوات البحرية من أنشطة تدريبية ومهام قتالية لحماية السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر والمجرى الملاحى لقناة السويس.

الرئيس يشهد المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى".. السيسى يرفع العلم على الفرقاطة "تحيا مصر".. والمناورة تعكس تطور القدرات القتالية للبحرية المصرية لمواجهة أية تهديدات

وصول السيسى لبدء مناورة "ذات الصوارى" وتدشين الفرقاطة "تحيا مصر"

بمشاركة الفرقاطة "تحيا مصر" غدا بدء فعاليات المناورة البحرية "ذات الصوارى "