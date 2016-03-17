صور.. فرع ثقافة الأقصر يقيم معرض لوحات دائم بعنوان «نفرتاري»

أقام فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة الباحث سعد فاروق، معرض لوحات دائم في أروقة الفرع بعنوان “نفرتاري”.

صرح فضل الله هاشم أن المعرض يضم لوحات من مقبرة نفرتارى تحكي أجزاء من تاريخ الملكة نفرتاري، في معبدها الصغير بأبو سمبل في أسوان، وبعض النقوش من مقبرتها بوادى الملكات في الأقصر في شكل بانوراما منذ 1904 وحتى 2014 والمعرض من اهداء القنصلية الإيطالية لفرع ثقافة الأقصر.

وقال سعد فارق، إن المركز الثقافي الإيطالي بالقنصلية الإيطالية سبق وأهدى فرع ثقافة الأقصر مجموعة من الكتب والروايات المترجمة من الإيطالية إلى العربية وهذا هو التعاون الثاني لنا معهم.

وأضاف “فاروق”، إن من المتوقع أن يزيد التعاون الثقافي معهم خاصة وأن مصر وإيطاليا بينهم تعاون ثقافي وتاريخي مشترك.