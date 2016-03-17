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القوات الكردية تفرج عن 80 عنصرا تابعا للنظام السورى

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القوات الكردية تفرج عن 80 عنصرا تابعا للنظام السورى القوات الكردية تفرج عن 80 عنصرا تابعا للنظام السورى

أفرجت قوات (الأسايش) الكردية فى مدينة القامشلى بسوريا الخميس، عن أكثر من 80 عنصراً من "عناصر الدفاع الوطنى والأمن السورى".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن قوات (الأسايش) الكردية فى مدينة القامشلى اعتقلت- أمس- العشرات من عناصر الدفاع الوطنى الموالين للحكومة السورية، تزامنا مع تأجيل الإعلان عن "الفيدرالية" فى الشمالى السورى، بحجة أنهم حاولوا "اعتقال عناصر من قوات الأسايش فى محيط المربع الأمنى".

ومن جانبهم، أفاد نشطاء من المعارضة السورية أن "الأسايش" اعتقلت 60 عنصرا من قوات الدفاع الوطنى و"مسلحين موالين للنظام" فى منطقة المربع الأمنى.

وحسب مصادر المعارضة، اندلعت- أمس- اشتباكات بين قوات "الأسايش" الكردية ومليشيا الدفاع الوطنى بحى الطى فى مدينة القامشلى.
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