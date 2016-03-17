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السودان يهدد بإغلاق حدوده مع جنوب السودان المتهمة بدعم متمردين

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السودان يهدد بإغلاق حدوده مع جنوب السودان المتهمة بدعم متمردين السودان يهدد بإغلاق حدوده مع جنوب السودان المتهمة بدعم متمردين

>حذر السودان الخميس بانه قد يغلق حدوده مع دولة جنوب السودان بعد نحو شهر على إعادة فتحها متهما جوبا بدعم المتمردين الذين يقاتلون القوات السودانية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.

استقل جنوب السودان عن السودان فى عام 2011 عندما صوت اغلب مواطنيه لصالح الانفصال فى استفتاء بموجب اتفاق سلام وقع فى عام 2005 وانهى 22 عاما من الحرب الاهلية بين الطرفين.

وقال مساعد الرئيس السودانى ابراهيم محمود حامد للصحفيين عقب اجتماع لكبير وسطاء الاتحاد الافريقى ثابو مبيكى مع الرئيس عمر البشير "اذا لم تتوقف حكومة جنوب السودان عن دعم المتمردين سوف نضطر لاتخاذ اجراءات لحماية امن بلدنا وحتى لو اضطررنا لقفل الحدود مع جنوب السودان مرة اخرى".

امر البشير فى السابع والعشرين من يناير الماضى بفتح الحدود بين البلدين بعد سنوات من التوتر وخلافات حول الحدود.

واشار ابراهيم محمود الى ان الخرطوم قد تسحب المعاملة الخاصة لحوالى 200 الف من مواطنى جنوب السودان فروا الى السودان من الحرب الاهلية الدائرة فى بلادهم منذ نهاية 2013
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