حوار في الجول - الحضري يتحدث عن مباراتي نيجيريا وفضيحة دون لازمة.. ويوجه رسالة لباسم وكهربا

عاد بعد غياب لمدة عام، لكنه يعود في الفترة الأصعب. عصام الحضري على رأس قائمة منتخب مصر المستدعاة لمباراتي نيجيريا الهامتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

تحدث عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري ونادي وادي دجلة لـ FilGoal.com قبل المواجهتين مطالبا من جموع الشعب المصري الوقوف خلف المنتخب لتحقيق الهدف المطلوب.

كل ما يلي على لسان عصام الحضري

"في البداية أحب أن أوضح للجميع بأن مباراتي المنتخب المصري ذهابا وإيابا يومي 25 و29 من الشهر الحالي يعتبران حياة أو موت بمعنى الكلمة من أجل تحقيق الهدف الغالي وهو التواجد في كأس الأمم الإفريقية التي ابتعدنا عنها الدورات الماضية".

"المنتخب المصري يحترم بالطبع المنتخب النيجيري ومثلما يقومون بمتابعتنا نقوم نحن الآن بمتابعتهم ولكن على الجميع أن يعرف أننا المنتخب المصري صاحب السبع بطولات إفريقية، ومن يريد الوصول للبطولة لا يهمه هوية المنافس".

"مباراة نيجيريا بالطبع ستكون صعبة للغاية خصوصا وأن المواجهتين يعتبران هما الأهم في مشوار المجموعة والمنافسة بيننا ستكون صعبة للغاية ولكن المنتخب المصري قادر على تخطى هذه العقبة".

وكشف الحضري لـ FilGoal.com: "إننا كلاعبين سنجلس مع بعضنا منذ الساعة الأولى عندما نبدأ المعسكر من أجل لم الشمل واستعادة الروح من جديد".

ووجه الحضري حديثه إلى وسائل الإعلام قائلا: "لماذا مصر هي البلد الوحيدة التي يتحدث فيها الإعلام عن السلبيات أكثر من الإيجابيات وعلى سبيل المثال دائما ما يتحدث البعض في الإعلام عمن سيشارك ومن لن يشارك فلتنظروا إلى المنتخبات الأوروبية والفرق العالمية التي يتواجد فيها كوكبة وأعداد كبيرة من النجوم".

وأضاف "أتحدث الآن عن تلك المشكلة وتحاورني عنها من جديد ورغم ذلك سأجاوب، المنتخب المصري به 25 لاعبا ولابد من المنافسة بين الجميع في جميع المراكز المختلفة حتى يتم تحقيق الهدف المطلوب ويبقى القرار النهائي في يد الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر".

وطالب الحارس المخضرم من الإعلام المصري الوقوف خلف المنتخب المصري لتخطى هذه العقبة والوصول إلى كأس الأمم الإفريقية عن طريق الشحن المعنوي وإلهاب حماسنا وإعطائنا دفعة قوية قبل الذهاب إلى نيجيريا".

ولم يقتصر الحديث من جانب الحضرى على مطالبة الاعلام بالوقوف خلف المنتخب المصري فقط بل تحدث عن واقعة أحمد حسن "كوكا" الذي أخطأ الاتحاد في كتابة اسم النادى الذى يلعب له، قائلا: "حاجة غريبة للغاية غلطة قلم حدثت بشكل طبيعي ولكن خرج الجميع في وسائل الإعلام ليتحدث عن فضيحة أين الفضيحة التي تتحدثون عنها؛ من الوارد حدوث الخطأ أحيانا".

وأضاف "بعض المرات يحدث خطأ ويكتبون اسمي الحضرى بدلا من الحضري هل هذه فضيحة؛ متعجب للغاية مما يصف غلطة قلم بسيطة بفضيحة".

الحضري وجه رسالة أخيرة أيضا إلى الثلاثي المستبعد من المعسكر الحالي وهم محمود عبد المنعم "كهربا" ومؤمن زكريا وباسم مرسى قائلا لهم: "مكانكم موجود في المنتخب واستبعادكم لا يقلل منكم نهائيا فهؤلاء الثلاثي من أهم العناصر التي ستعود من جديد لصفوف المنتخب قريبا".

وأعرب الحضري عن سعادته بخصوص رد فعل الثلاثي بعد استبعادهم عن طريق تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وهذا شئ جيد للغاية منهم مكررا رسالته لهم :"مكانكم موجود في المنتخب".

وضرب الحضري مثالا بنفسه لهم قائلا: "استبعدت من المنتخب لمدة سنة كاملة ورغم ذلك لم أفقد الأمل في العودة ولكني تدربت بشكل متميز حتى أستعيد لياقتي وعافيتي وفي النهاية عدت بمجهودي".