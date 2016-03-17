بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات بالعاصمة

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة، بقصد فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وتحقيق السيولة المرورية.

واستهدفت الحملات التى تمت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، وإدارة شرطة المرافق، مناطق (شارع شبرا – ميدان المظلات – مصر الجديدة – النزهة- الموسكى –مدينه نصر- منطقة الزمالك –عين شمس)، وذلك نظراً لما رصدته المتابعة من انتشار عدد من الظواهر السلبية التى تؤثر على المظهر العام والسيولة المرورية لفى هذه المناطق.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 565 إزالة إدارية، وضبط 195 مخالفة إشغال طريق، و84 مخالفة تلوث بيئة، و109 مخالفة إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، وضبط 124 بائعا، و4 شهادة صحية، و4 غلق إدارى، و6 فض أختام، و21 عربة يد، و18 عربة فول، و11 عربة كارو، و6 تروسيكل لبيع الفاكهة، و8 فاترينة لبيع المأكولات، و2 استكمال قرارات إزالة، و40 حاجز حديدى، و3 توك توك، و3 لافتة إعلان).

كما نجحت الحملات فى مجال المرور من ضبط (3684 مخالفات على نموذج 125، و3230 تكبيل بالكلابش، و6 سيارات محجوزة، و412 سحب تراخيص، و55 حجز موتوسيكل، و27 توك توك، و14 سير نقل وقت الحظر، و106 تجاوز سرعة، و19 مخالفة عكس الاتجاه).



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