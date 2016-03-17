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محافظ الوادي الجديد يكرم أعضاء قافلتي الأزهر وأخبار اليوم الطبية‎

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محافظ الوادي الجديد يكرم أعضاء قافلتي الأزهر وأخبار اليوم الطبية‎ محافظ الوادي الجديد يكرم أعضاء قافلتي الأزهر وأخبار اليوم الطبية‎

تكريم أعضاء قافلتي الأزهر وأخبار اليوم الطبية‎

قام اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بتكريم 40 طبيب وصيدلي وإداري أعضاء فافتلي الأزهر الشريف ومؤسسة أخبار اليوم عقب انتهاء فعاليات القافلة والتي استمرت 5 أيام متواصلة.

تضمن التكريم، تسليم أعضاء القافلة الطبية تقديم درع المحافظة لكل من الشيخ محمد العبد رئيس صندوق الحسابات الخاصة بمشيحة الأزهر الشريف، وصفاء نوار المشرف علي قافلة مؤسسة أخبار اليوم، ونائب رئيس تحرير الجريدة كما تم تسليم، أعضاء القافلة من أساتذة بطب الأزهر الشريف والصيادلة والإدرايين المشاركين في أعمال القافلة شهادات تقدير وميداليات رمزية تحمل شعار المحافظة.

وقال “عشماوي”، إن القافلة أجرت 6500 كشف طبي و300 عملية جراحية صغري وكبري خلال فترة عملها بمستشفي الخارجة العام وهو يعتبر رقمًا كبيرًا للغاية لم تقم به من قبل أي قافلة طبية.

وأضاف “عشماوي”، أنه جاري الاتفاق مع فضيلة الشيخ محمد العبد المشرف على قافلة الأزهر الشريف لتنفيذ قافلة أخرى مماثلة في شهر أبريل المقبل مع الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط ووزارة الصحة والأزهر الشريف لتوفير أساتذة واستشاريين بصفة دورية خلال الفترة المقبلة للعمل بمراكز المحافظة الخمسة لمواجهة النقص في التخصصات الطبية.

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