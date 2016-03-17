تشكيل في الجول - ميسي ورونالدو يقودان الأفضل في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

يشعر محمد باباجنارو المدير الفني لفريق كانو بيلارز النيجيري بالقلق قبل مواجهة مصر، ولكن تواجد الهولندي المخضرم مارتن يول على رأس الجهاز الفني للأهلي يزيد من قلقه.

وتضم قائمة منتخب مصر الذي يواجه نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 7 لاعبين من الأهلي.

ويحاور FilGoal.com باباجنارو الذي تصدر الدوري النيجيري لفترات هذا الموسم، عن مواجهة مصر وما يراه قويا في صفوف الفراعنة.

وكل ما يلي على لسان مدرب كانو بيلارز لـFilGoal.com ..

"كما ترى، فمواجهة مصر مهمة جدا للنيجيريين، لأننا نعرف أن أي نتيجة غير الفوز في هذه المباراة ستكون أمرا سيئا للكرة النيجيرية بشكل عام".

"الاستقالات الأخيرة في الجهاز الفني هي ما تجعلني أقول أن هذه المباراة صعبة جدا علينا. وبالتأكيد هذا أثر على استعداداتنا لأن المدرب الجديد لم يحصل على أكثر من أسبوعين لإعداد الفريق".

"هذا طبعا بالإضافة إلى أن مصر تمتلك فريقا كبيرا، وهم أكثر المتوجين بكأس الأمم ولذلك لن تكون مباراة سهلة علينا".

"الفوز في هذه المباراة سيمنحنا بطاقة التأهل لكأس الأمم ولذلك نتعامل مع هذه المباراة بجدية ونعرف قدر أهميتها جيدا".

"علينا أن نستعد بشكل جيد جدا من أجل اقتناص الفوز في نيجيريا، ومحاولة الفوز بأي نقاط في مصر".

"سامسون سياسيا لم يغير الكثير في قوام الفريق، وهو يعتمد على نفس القائمة التي كان يستدعيها صنداي أوليسيه تقريبا. من الممكن أن يغير فلسفة الفريق، هذا ما سنراه".

"اعتقد أنه يتمتع بالخبرة والحكمة الكافية التي تجعله لا يجري الكثير من التغييرات. لأنه لو أجرى تعديلات كثيرة من الممكن أن يتعرض لمشكلة".

"لو أراد إجراء تغييرات فذلك لن يكون الآن أمام مصر، فهو يجب أن يكمل بنفس القائمة التي اعتمد عليها أوليسيه".

"لا توجد أي مباراة من الممكن أن نقول عليها سهلة قبل نهايتها".

"هناك أمر آخر، مارتن يول مدرب عظيم، هو فعلا مدرب كبير اعتاد على قيادة فرق كبيرة".

"خبرة يول من الممكن أن تصنع فارقا مع لاعبي الأهلي الدوليين، ولكن الحقيقة أننا هنا في نيجيريا نتعامل مع المباراة بجدية في كل الأحوال".