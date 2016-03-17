حكايات الكورة – بالفيديو.. عندما قام نيتزر بإشراك نفسه دون الرجوع للمدير الفني

هل تعرف جونتر نيتزر، واحد من أفضل ممررين الكرة ولاعبي الضربات الثابتة في كرة القدم عبر التاريخ؟ إن كنت تعرفه أو لا، من الأحرى أن تعرف تلك القصة.

نيتزر كان ﻻعب وسط ملعب مثالي، وكان أحسن ﻻعب في ألمانيا في عامي 1972 و1973.

فاز ببطولة أمم أوروبا 1972، وكأس العالم 1974 مع المانشافت الألماني، كما فاز بلقبي دوري 1969/1970 و1970/1971 مع بروسيا مونشنجلادباخ، النادي الذي يعرف بشكل أبسط بـ"جلادباخ".

ماذا عن حكايته؟

تبدأ الحكاية قبل مباراة نهائي كأس ألمانيا 1973 بثلاث ساعات عندما أبلغ المدير الفني لجلادباخ، هينيس فايسفيلر، جونتر بأنه لن يلعب مباراة النهائي أمام كولن، فقرر جونتر جمع ملابسه ومغادرة اﻻستاد، لكن زميله بيرتي فوجتس لحق به وأقنعه بالبقاء، لعل المدير الفني يغير رأيه، وبالفعل رجع جونتر معه.

بدأت المباراة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ، وهنا قرر جونتر إشراك نفسه دون الرجوع للمدير الفني، فقال له "سأنزل الملعب"، ثم فوجئ كل من في الملعب بنزوله، وقام بنفسه بإخراج اللاعب كريستيان كولك.

وحدثت المفاجآة، وأحرز جونتر هدف فوز فريقه بعد نزوله بـ4 دقائق، أي في الدقيقة 94 ورفع كأس المانيا .

ذهب بعدها نيتزر لريال مدريد ليحقق لقب كأس العالم وهو في صفوف ريال مدريد في عام 1974، كأول لاعب محترف خارج بلاده يحقق البطولة الأغلي، فكل من حققوا كأس العالم قبله كانوا يلعبون في أندية داخل بلادهم.

مع الميرينجي حقق بطولتي دوري 1974/1975 و1975/1976 وبطولتي كأس الملك 1973/1974 و1974/1975 وأنهي حياته الكروية بموسم في جراسهوبرز السويسري 1976/1977 .