محافظ الفيوم يفتتح مستشفى السلام التخصصى

افتتح وائل مكرم محافظ الفيوم، جناح العلاج المجانى بمستشفي السلام التخصصي بمدينة الفيوم، بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة، واللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المستشفي التي تتكون من ثلاثة طوابق تضم 35 غرفة بتكلفة نحو 50 مليون جنيه، والأقسام المختلفة بالمستشفي مثل الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات والقسطرة والحضانات والأشعة وغرف المرضي.

وقال وائل مكرم محافظ الفيوم فى بيان اليوم، إن المحافظة لن تدخر جهداً في التعاون والمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع علي المواطنين والإرتقاء بمستوي معيشتهم، مشيراً إلى أن المستشفي تمثل إضافة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي الذي يعد أحد القطاعات الهامة لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين.

وأضاف، أن المحافظة تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة في منظومة الخدمات الصحية، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات القائمة، حتى تؤدي خدماتها علي الوجه الأمثل للمواطنين، مشدداً علي أهمية المشاركة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في تنفيذ المشروعات الجديدة والإرتقاء بمستوي الخدمات في جميع القطاعات.