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مياه الشرب بسوهاج تنظم رحلة تعريفية لمراحل تنقية مياه الشرب

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مياه الشرب بسوهاج تنظم رحلة تعريفية لمراحل تنقية مياه الشرب مياه الشرب بسوهاج تنظم رحلة تعريفية لمراحل تنقية مياه الشرب
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بمدينة سوهاج، وذلك للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب.

وقال المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان اليوم، إن الرحلة التعريفية شارك فيها 25 سيدة من المديرية الزراعية والشباب والرياضية والشئون الاجتماعية والطب الوقائى وتنظيم الاسرة والطب البيطرى، حيث تم زيارة محطة مياه نيدة السطحية المرشحة.

وشهدت الرحلة توعية السيدات المشاركات بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع الصرف الصحي والتوعية بمخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية، والعمل على نشر رسالة التوعية المائية بالمصالح الحكومية التي يمثلونها، كما تم توزيع كتيبات ومطبوعات للتوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة.

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مصر 365