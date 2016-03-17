صور.. زينة ضيفة الحلقة السادسة من «وش السعد» على MBC مصر

تشارك النجمة زينة، والفنانة الكوميدية إيمان السيد في سادس حلقات “المسرح – البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” (The Comedy Night Show)، مع النجم محمد سعد.

ويظهرون في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من خلال تقمص أداء شخصيات سياسية عالمية، وتعرض الحلقة الجديدة من البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” غداً “الجمعه” في التاسعة والنصف مساءً.

وتتواصل حلقات”المسرح – البرنامج”، “وش السعد” بالعرض إسبوعيًا على مسرح “هيلتون رمسيس” في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري. ويشارك في كتابته فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب والمؤلف سامح سر الختم، ويخرجها تلفزيونيًا سامح عبد العزيز، ويخرجها مسرحيًا الفنان أشرف زكي والمخرج هشام عطوة.

ويشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.