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الائتلاف المعارض يؤكد رفضه للنظام الفدرالى الكردى فى شمال سوريا

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الائتلاف المعارض يؤكد رفضه للنظام الفدرالى الكردى فى شمال سوريا الائتلاف المعارض يؤكد رفضه للنظام الفدرالى الكردى فى شمال سوريا

>أعلن الإئتلاف السورى المعارض رفضه للنظام الفدرالى الكردى الذى تم إعلانه الخميس فى شمال سوريا، محذرا من تشكيل "كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري".

وأكد الائتلاف فى بيان "لا مكان لأى مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري"، وحذر "من أى محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري". وشدد على ان "تحديد شكل الدولة السورية، سواءً أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده"، بل سيتم ذلك "بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسى السورى الذى سيتولى وضع دستور جديد للبلاد".

ولم يدع الأكراد الى مفاوضات جنيف بجولتيها الاول والثانية برغم مطالبة روسيا بضرورة اشراك حزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردى الاهم فى سوريا.
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