روسيا ترفض إعلان الأكراد "فيدرالية" فى شمال سوريا

أكد الناطق الصحفى باسم الرئيس الروسى دميترى بيسكوف الخميس،أن الشعب السورى وحده صاحب القرار فى مسألة نظام الحكم المستقبلى فى بلاده، معتبرا أنه لا يحق لأكراد سوريا تقرير مسألة "فدرلة" البلاد بصورة أحادية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) بيسكوف قوله "إن الذى يعد شكل النظام الداخلى للدولة السورية من الصلاحيات الحصرية للسوريين أنفسهم"، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات بهذا الشأن فى إطار عملية شاملة تشارك فيها كافة المجموعات الطائفية والإثنية التى تسكن فى أراضى سوريا، ومنها الأكراد والشيعة والسنة والعلويون والدروز والآخرون".

وأشار إلى أن الجانب الروسى يصر- دائما- على ضرورة إشراك الأكراد فى مفاوضات السلام الجارية بجنيف، مضيفا "يجب على السوريين أنفسهم أن يقرروا نظام الحكم المستقبلى لبلادهم، ويجب عليهم جميعا أن يشاركوا فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد".

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف "إنه لا يحق للأكراد أن يقرروا بصورة أحادية مسائل فدرلة سوريا، ولاسيما خارج مفاوضات جنيف ".

وأردف بوجدانوف قائلا "أظن أن الحديث يدور عن مواقف تفاوضية. لكن من المستحيل اتخاذ قرارات أحادية، بل يجب التوصل إلى اتفاقات مع المشاركين الآخرين فى العمليات الجارية بسوريا، ومنها وقف إطلاق النار، والعملية السياسية، وجهود وضع دستور جديد قد ينص على نظام حكم جديد لسوريا. ولكن كل ذلك يرتبط بإطلاق عملية سياسية مستقرة وشاملة فى إطار الحوار السورى-السورى".

وأكد ضرورة أن يشارك فى هذا الحوار ممثلو مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمجموعات الطائفية والإثنية للسكان.

وتابع قائلا: "نعتقد أن مختلف المنظمات الكردية يجب أن تشارك فى كافة العمليات، ولها حق الصوت، وقد يكون لها مواقف خاصة بها، لكن فى نهاية المطاف لا يجوز أن يفرض أى من الأطراف موقفه على طرف آخر، بل يجب اتخاذ كافة القرارات على أساس التوافق".

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