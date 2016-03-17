غدًا.. نجوم الغناء الشعبي في حلقة جديدة من «ليلة سمر» على MBC مصر2

تقدم الإعلامية سمر يسري، حلقة الجديدة برنامجها “ليلة سمر” بعنوان ” أه لو لعبت يا زهر”، غدًا الجمعة، عبر شاشة “MBC مصر2″.

وتستضيف “يسري”، في ثاني الحلقات الجديدة النجوم الذين نجحوا في تحقيق نجاح كبير خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا في مجال الأغنية الشعبية.

حيث تستضيف المطرب الشعبي أحمد شيبة صاحب أغنية “آه لو لعبت يا زهر”، وأيضًا المطربان الشابان مينا عطا ومحمد شاهين واللذان حققا نجاحًا بأغنية “أنا الصاحب”، والمطرب الشعبي مصطفى حجاج الذي اشتهر بنجاح أغنيته “يا بتاع النعناع”.

بالإضافة للممثل الشاب محمد عادل الذي لفت الإنتباه في عدد من الأعمال الدرامية التي شارك فيها ومنها مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” مع النجم عادل إمام، وفيلم “الجزيرة 2″، وتستضيف أيضًا الممثلة الشابة مريم حسن إحدى بطلات مسلسل “أريد رجلًا” بعد تألقها خلال الفترة الأخيرة.