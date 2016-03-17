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شريف رمزي : رفضت حصول ابني على الجنسية الأمريكية

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شريف رمزي : رفضت حصول ابني على الجنسية الأمريكية شريف رمزي : رفضت حصول ابني على الجنسية الأمريكية

شريف رمزي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

أعرب شريف رمزي خلال مداخلة على الراديو9090 من خلال برنامج “راديو سكوب” مساء أمس،عن فخره بميلاد ابنه رمزي فى .

قال “رمزي”،‘‘رفضت فكرة مولد ابني في أمريكا للحصول على الجنسية الأمريكية لأني أحب أن يتربى مثلما تربيت، و استغربت جدًا من الشائعات التي رافقت ميلاد رمزي.’’

وأضاف “رمزي”، أن  زوجتي ريهام سافرت لأمريكا لميلاده هناك بعد ذلك أكد أن ريهام بصحة جيده حاليًا، وصرح مازحًا، ‘‘ريهام كويسة لكن البيت كله تعبان بالتأكيد من رمزي لأننا ما اعتدناش على تربية الأطفال و لو كنّا نعرف مدى الصعوبة كنّا أجلنا الموضوع فترة.’’

وأكد على أنه يفاضل حاليًا بين عدد من سيناريوهات المسلسلات والتي رفض أغلبها لأنه يرغب في العودة للدراما من خلال مسلسل قوي مثل السينما التي يحضر حاليًا لفيلم من بطولته من خلال ورشة كتابة كلها شباب يعملون على كتابة مشروع فيلم جيد.

 

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