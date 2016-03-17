تجديد حبس 6 إخوان 15 يوما بسوهاج بتهمة التحريض على العنف

أمرت النيابة الكلية بسوهاج اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام، تجديد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، وتنظيم مظاهرات بدون تصريح.

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