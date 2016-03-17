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القبض على تاجر أسلحة بحوزته طبنجة "ميرى" مسروقة بالوراق

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القبض على تاجر أسلحة بحوزته طبنجة "ميرى" مسروقة بالوراق القبض على تاجر أسلحة بحوزته طبنجة "ميرى" مسروقة بالوراق
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة وحيازة 3 أسلحة نارية، منها طبنجة ميرى مبلغ بسرقتها بأمن القاهرة خلال ثورة يناير، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد باتجار "إسلام.ع" عاطل بالأسلحة النارية، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته طبنجة ميرى مبلغ بسرقته بمديرية أمن القاهره خلال أحداث ثورة يناير، بالإضافة إلى فردين خرطوش و4 طلقات،
>واعترف المتهم أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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