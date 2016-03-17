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مصدر: يحق لدفاع أنس الفقى التقدم بمذكرة للنيابة لرفع حظر التصرف فى أمواله

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مصدر: يحق لدفاع أنس الفقى التقدم بمذكرة للنيابة لرفع حظر التصرف فى أمواله مصدر: يحق لدفاع أنس الفقى التقدم بمذكرة للنيابة لرفع حظر التصرف فى أمواله
أكد مصدر قانونى، أنه بصدور حيثيات حكم براءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع، خالية من قرار رفع المنع من التصرف فى أمواله هو وأفراد أسرته، أصبح من حق هيئة الدفاع التقدم بمذكرة للنائب العام مشمولة بحيثيات الحكم للمطالبة برفع الحظر.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك الإجراء يأتى طبقاَ للقانون الذى يلزم المحكمة برفع الحظر فى حالة البراءة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية برئاسة المستشار خليل عمر، أودعت منذ قليل حيثيات حكم براءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع، خالية من رفع قرار حظره من التصرف فى أمواله هو وأسرته.

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