أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة

Google+ Print
جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة

قضت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر محمد زكريا، ببراءة الفنانة غادة إبراهيم المتهمة بإدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة دار السلام، و4 آخرين.

كانت البداية منذ ما يقرب من الشهر ونصف عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على 4 ساقطات و4 رجال خليجيين داخل شقة دعارة، فتم إخلاء سبيل العرب وحبس المتهمات جميعا على ذمة القضية. وأثناء التحقيق معهن اعترفن على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر بأن الشقة ملك الفنانة غادة إبراهيم، وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها إلى سراى النيابة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا