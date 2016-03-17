عجاج وريم ودوللي ضيوف «الحياة حلوة» مع رزان مغربي

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة رزان مغربي، اليوم الخميس، في الساعة 10 مساء في برنامجها “الحياة حلوة”، والذي يذاع على قناة “الحياة” كل من الفنان خالد عجاج والفنانة ريم البارودي والفنانة دوللي شاهين في حلقة مميزة يحكي خلالها الفنانون عن حياتهم الفنية والاحتفال بعيد الأم.

ويتخلل خلال الحلقة غناء الفنان خالد عجاج للكثير من أغانيه على استديو الحياة حلوة مثل “تعالالي” و”الست دي أمي” وغيرها.

فيما غنت ريم البارودي أغنية لشادية “أنا بحبك قد عينية” وأهدتها للفنان لأحمد سعد.

بالإضافة إلى غناء الفنانة دوللي شاهين لأغنية لبنانية رقصوا خلالها “دبكة لبنانية”ـ بالاضافة الى فقرة بدون كلام وبعض الألعاب الشيقة مثل كرة السلة في جو يسوده الفرح والبهجة.

ويستعرض الساحر “جينو” ألعابه الخارقة وسط ذهول كل الحضور داخل الاستوديو.