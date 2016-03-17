أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عجاج وريم ودوللي ضيوف «الحياة حلوة» مع رزان مغربي

Google+ Print
عجاج وريم ودوللي ضيوف «الحياة حلوة» مع رزان مغربي عجاج وريم ودوللي ضيوف «الحياة حلوة» مع رزان مغربي

رزان مغربي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة رزان مغربي، اليوم الخميس، في الساعة 10 مساء في برنامجها “الحياة حلوة”، والذي يذاع على قناة “الحياة” كل من الفنان خالد عجاج والفنانة ريم البارودي والفنانة دوللي شاهين في حلقة مميزة يحكي خلالها الفنانون عن حياتهم الفنية والاحتفال بعيد الأم.

ويتخلل خلال الحلقة غناء الفنان خالد عجاج للكثير من أغانيه على استديو الحياة حلوة مثل “تعالالي” و”الست دي أمي” وغيرها.

فيما غنت ريم البارودي أغنية لشادية “أنا بحبك قد عينية” وأهدتها للفنان لأحمد سعد.

بالإضافة إلى غناء الفنانة دوللي شاهين لأغنية لبنانية رقصوا خلالها “دبكة لبنانية”ـ بالاضافة الى فقرة بدون كلام وبعض الألعاب الشيقة مثل كرة السلة في جو يسوده الفرح والبهجة.

ويستعرض الساحر “جينو” ألعابه الخارقة وسط ذهول كل الحضور داخل الاستوديو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا