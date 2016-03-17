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تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«أحداث شارع السودان» لـ 12 أبريل المقبل

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تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«أحداث شارع السودان» لـ 12 أبريل المقبل تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«أحداث شارع السودان» لـ 12 أبريل المقبل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” أحداث شارع السودان”، لـ 12 أبريل المقبل.

وجاء التأجيل لسماع مرافعة النيابة العامة، حسبما أفاد مراسل أونا.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت محمد السيد عبد السلام، و20 متهمًا آخرين ” بالانضما م لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف لقلب نظام الحكم والإضرار بالوحدة الوطنية”.

كما اتهمت المتهمين ” بحيازة أسلحة، وذخائر، تعطيل حركة المرور، استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموممين، فضلًا عن الاشتراك في تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل و التخريب”.
> ويذكر أن المتهمون بالقضية، هم 21 متهمًا من بينهم 13 محبوس.

 

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