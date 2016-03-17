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تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية بـ24مليون جنيه تبرعات

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تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية بـ24مليون جنيه تبرعات تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية بـ24مليون جنيه تبرعات
نجحت جمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2014، فى جمع تبرعات وتطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية، والذى يعد القسم الأول المتخصص فى جراحات الأطفال فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بتكلفة 24 مليون جنيه، وزيادة عدد الآسرة إلى 71 سريرا، وضم 35 حضانة للأطفال، و8 غرف عمليات عالية التجهيز، و8 عيادات عامة وتخصصية، وزيادة عمل العمليات الجراحية إلى 80 حالة أسبوعياً.

قال الدكتور صابر وهيب، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الشاطبى الجامعى، إن عملية التطوير والتجديد شملت رفع كفاءة العاملين بالقسم من خلال ورش العمل والتدريب للأطقم الطبية والتمريض، مبيناً أن عدد العاملين تم مضاعفته إلى 130 من ضمنهم 28 فريقا طبيا.

ويعد تخصص قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى متفردا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يعزز من تدريب عشرات الأطباء الأفارقة فى القسم وعقد ورش العمل لتبادل الخبرات، وأن عدد المتدربين حالياً بالقسم من الوافدين يضم ثلاثة أطباء من تنزانيا، وطبيبين من ليبيا وجامعة أكسفورد.

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (1)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (2)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (3)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (4)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (5)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (6)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (7)

تطوير قسم جراحات الأطفال بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية (8)


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