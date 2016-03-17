محافظ المنيا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدءًا من 3 مايو

اعتمد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2015-2016، لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والتى تبدأ من 3 مايو 2016م.

من جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تكثف الجهود فى الفترة الحالية استعداداً لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى من 9 إلى 12 مايو القادم، والصف الثالث الإعدادى خلال الفترة من 15 مايو إلى 19 مايو القادم، وأشار إلى أنه سوف تجرى امتحانات مادة المستوى الرفيع للصف السادس الابتدائى لمدارس اللغات يوم 8 مايو، والصف الثالث الإعدادى لمدارس اللغات يوم 14 مايو.

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