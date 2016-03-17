اجتماع مغلق لوزير التعليم العالى مع مجلس جامعة الإسكندرية

اجتمع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، اليوم الخميس، مع مجلس جامعة الإسكندرية ومديرى مستشفيات جامعة الإسكندرية، فى جلسة مغلقة، لبحث آخر التطورات الخاصة بالجامعة ومناقشة المشاكل وطرق حلها.

ويحضر الاجتماع الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، وعمداء الكليات ومسئولو مستشفيات الجامعة.

ومن المفترض أن يتفقد الوزير ويرافقه رئيس الجامعة أعمال التطوير التى تتم بأقسام وعمليات الطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى، كما يشهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى حفل تخرج دفعة عام 2014 بكلية الطب والذى يقام مساء نفس اليوم بحدائق الكلية.

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