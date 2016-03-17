لعبة في الجول – مجدي عبد الغني يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.. ' 4 أساطير وأمل '

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولكن FilGoal.com طلب من مجدي عبد الغني بلدوزر الأهلي السابق اختيار 5 أسماء فقط بالترتيب.

وربما من الغريب أن مجدي عبد الغني أحد أفضل لاعبي مصر عبر تاريخها في مركز لاعب الوسط المدافع انحاز في اختياره لأصحاب الأدوار الهجومية.

شارك البلدوزر في لعبة FilGoal.com. وفي البداية أجاب عبد الغني "للأسف أشعر أن العديد من اللاعبين سيتعرضون للظلم لأن اللعبة صعبة. 5 فقط؟".

ثم جاءت اختياراته على النحو الآتي:

1 - رفعت الفناجيلى..

هناك العديد من النجوم التي سطعت قبل جيل 1990.. ودوما ما كنا نسمع عن لاعب موهوب في جيله بدرجة عالية للغاية هو رفعت الفناجيلي.

2- محمود الخطيب..

حين كنت أتدرب إلى جواره في منتخب مصر أو النادي الأهلي، كنت أتعلم منه. يمكنك أن تنظر إليه بكثير من الانبهار وأن تستفيد طويلا من ملكات بيبو.

3- فاروق جعفر..

هو "رمانة الميزان" في نادي الزمالك.

4- محمد أبو تريكة..

موهبة هذا اللاعب لم تكن طبيعية. بالإضافة إلى أنه كان نجما لجيل أحرز للأهلي وللمنتخب العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

5- محمد صلاح..

لأنه أمل مصر.

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