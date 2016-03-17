أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الوهاب: الصين خطفت ماجات من الأهلي

Google+ Print
عبد الوهاب: الصين خطفت ماجات من الأهلي عبد الوهاب: الصين خطفت ماجات من الأهلي

كان المدرب الألماني فيليكس ماجات على بعد خطوات قليلة من تدريب فريق الأهلي، وفقا لتأكيدات محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي.

وقال عبد الوهاب: "تفاوضنا مع ماجات، ووافق مبدئيا على عرض النادي الأهلي".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد) "كما أن السفارة الألمانية دعمت له الموقف الأمني في ، وبددت بعض مخاوفه".

واستدرك عضو الأهلي: "ولكن فيليكس ماجات تلقى عرضا مغريا للغاية لتدريب منتخب الصين، فهي دولة غزت العالم كله بأموالها".

وتشير عدة تقارير إلى اقتراب ماجات من تدريب عدة أندية صينية أهمها ساجان توسو.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الهولندي مارتن يول ومساعده مايكل ليندمان مخطط الأحمال براتب شهري قيمته 140 ألف دولار.

وقال ماجات سابقا في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية : "الأوضاع السياسية في مصر غير مستقرة".

وتابع "درب العديد من المدربين الألمان النادي الأهلي مثل راينر هولمان وراينز تسوبيل وديتريش فايتسا وديكسي وعمل كارل هاينز فيلدكامب في مصر، ولكن ذلك كان في أوقات أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017