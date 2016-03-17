عبد الوهاب: الصين خطفت ماجات من الأهلي

كان المدرب الألماني فيليكس ماجات على بعد خطوات قليلة من تدريب فريق الأهلي، وفقا لتأكيدات محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي.

وقال عبد الوهاب: "تفاوضنا مع ماجات، ووافق مبدئيا على عرض النادي الأهلي".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد) "كما أن السفارة الألمانية دعمت له الموقف الأمني في مصر، وبددت بعض مخاوفه".

واستدرك عضو الأهلي: "ولكن فيليكس ماجات تلقى عرضا مغريا للغاية لتدريب منتخب الصين، فهي دولة غزت العالم كله بأموالها".

وتشير عدة تقارير إلى اقتراب ماجات من تدريب عدة أندية صينية أهمها ساجان توسو.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الهولندي مارتن يول ومساعده مايكل ليندمان مخطط الأحمال براتب شهري قيمته 140 ألف دولار.

وقال ماجات سابقا في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية : "الأوضاع السياسية في مصر غير مستقرة".

وتابع "درب العديد من المدربين الألمان النادي الأهلي مثل راينر هولمان وراينز تسوبيل وديتريش فايتسا وديكسي وعمل كارل هاينز فيلدكامب في مصر، ولكن ذلك كان في أوقات أخرى".