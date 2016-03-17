أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - تدريب خاص على ركلات الجزاء

Google+ Print
مران الأهلي - تدريب خاص على ركلات الجزاء مران الأهلي - تدريب خاص على ركلات الجزاء

خصص مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي فقرة خاصة في التدريب لتنفيذ ركلات الجزاء.

وحرص مارتن يول على تدريب كل اللاعبين على تنفيذ ركلات الجزاء، تحسبا للوصول إليها في مباراته أمام ريكرياتيفو.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في أنجولا.

ويحتاج الأهلي للفوز إيابا بأي نتيجة للتأهل، فيما سيقود التعادل السلبي إلى ركلات النرجيح، أما التعادل فيؤهل الفريق الأنجولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع