مران الأهلي - تدريب خاص على ركلات الجزاء

خصص مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي فقرة خاصة في التدريب لتنفيذ ركلات الجزاء.

وحرص مارتن يول على تدريب كل اللاعبين على تنفيذ ركلات الجزاء، تحسبا للوصول إليها في مباراته أمام ريكرياتيفو.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في أنجولا.

ويحتاج الأهلي للفوز إيابا بأي نتيجة للتأهل، فيما سيقود التعادل السلبي إلى ركلات النرجيح، أما التعادل فيؤهل الفريق الأنجولي.