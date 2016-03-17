الأهلي يخوض مباراة ودية خلال توقف الدوري.. ومنتخب الشباب يستدعي لاعبه

قرر الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز من 19 مارس إلى 29 قبل مواجهته المحلية المقبلة أمام ديروط في كأس مصر يوم 30 من الشهر الجاري.

ويستضيف الأهلي فريق ريكرياتيفو الأنجولي السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ثم ينضم لاعبوه الدوليون لمعسكر الفراعنة الذي يستعد من خلاله المنتخب لمواجهتي نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري.

وقرر الأهلي خوض مباراة ودية يوم 23 أو 24 مارس المقبل ولم يتحدد بعد منافسه فيها.

واستعدى منتخب مصر للشباب لاعب الفريق الأحمر أحمد حمدي لينضم للمعسكر الذي سيبدأ الاثنين المقبل وينتهي يوم 26 مارس وسيخوض خلاله لقاء وديا مع نظيره السعودي.