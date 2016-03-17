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الزمالك يجهز مقدم عقد ثنائي مساعدي ماكليش

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الزمالك يجهز مقدم عقد ثنائي مساعدي ماكليش الزمالك يجهز مقدم عقد ثنائي مساعدي ماكليش

يجهز الزمالك مقدم عقد ثنائي المساعين لأليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي للفريق.

ووصل فرانك نوتال المساعد الثاني لماكيش إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء لينضم إلى الجهاز رفقة موسى الحبشي.

وكان الزمالك يعاني أزمة سيولة مادية في الفترة الأخيرة بسبب الحجز على أرصدته في البنوك، ويدبر النادي حاليا مقدم مبلغ التعاقد مع الثنائي.

وسيتقاضى فرانك نوتال مبلغ 8 ألاف دولار شهريا، فيما سيتقاضى موسى الحبشي المساعد الثاني مبلغ 7 ألاف دولار.

ويستعد الزمالك حاليا لملاقاة يونيون دوالا الكاميروني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث ستكون المباراة الأولى في حضور الجهاز الفني بالكامل بعد وصول فرانك نوتال.

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