القوات الخاصة تضبط 5 من أعوان «كوريا» قاتل رئيس مباحث شبرا

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع قوات العمليات الخاصة، من ضبط 5 مسجلين خطر من أعوان “محمد وحيد موسى” الشهير بـ”كوريا”، المتهم الرئيسي في قتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، الذي تم تصفيته عقب اشتباكات مسلحة مع رجال الشرطة خلال اختبائه في إحدى مزارع الموالح بقليوب.

> ومشطت القوات الحدائق المتاخمة بالمنطقة لضبط العناصر الإجرامية المعاونة للمتهم في ممارسة نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار في المواد المخدرة والقائمين على حراسته وإخفائه من الملاحقات الأمنية الكثيفة.

> وباقتراب القوات بمنطقة الحدائق بناحية عزبة البحر دائرة مركز قليوب فوجئوا بإطلاق نار من العناصر الإجرامية وأمكن السيطرة على المكان وضبطهم وهم: “محمد محسن أنيس جاد” 28 سنة عاطل ومقيم الجعافرة مركز شبين القناطر المحكوم عليه في القضية رقم 23884 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 “مخدرات ومقاومة سلطات” والمقيدة برقم 6579 كلى جنوب بنها لسنة 2015، المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2284 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016م “قتل”، والقضية رقم 2274 جنح قسم الزاوية الحمراء لسنة 2016م “قتل” ومحمد كرم عبد العزيز عواد وشهرته “كركر” سن 20 عاطلا ومقيم عرب الشعارة – دائرة مركز شبين القناطر المحكوم عليه في القضية رقم 23884 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 ” مخدرات ومقاومة سلطات والمقيدة برقم 6579 كلى جنوب بنها لسنة 2015 المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضارة في القضية رقم 25945 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 “مخدرات وسلاح” والقضية رقم 23237 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 “مخدرات وسلاح” والقضية رقم 22949 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 “سلاح ومخدرات” والقضية رقم 2047 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 “سرقة بالإكراه” و”إلهامى ناصر عبد الحميد محمد” 42 سنة ميكانيكى المحكوم عليه في القضية رقم 536 جنايات قسم الخانكة لسنة 2014 المقيدة برقم 1051 كلى شمال بنها لسنة 2014 حصر رقم 2368 لسنة 2015م ” مخدرات ” والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة و”كريم سيد سيد عبد العال” 30 سنة عاطل السابق اتهامه في القضية رقم 9360 جنايات مركز الخانكة لسنة 2006 “مخدرات” و”حسين ناصر عبد الحميد محمد” 36 سنة ميكانيكى السابق اتهامه في القضية رقم 17425 جنح مركز الخانكة لسنة 2009 “مشاجرة”. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإيواء وإخفاء المتهم الذي لقي مصرعه عقب ارتكابه واقعة استشهاد الرائد مصطفى لطفى، وأنهم ظلوا بصحبته لحراسته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3524 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

> كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت في تصفية “كوريا” المتهم الرئيسى في قتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة، وقتل عددا من ضباط الشرطة بالخانكة، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة، حيث لقي المتهم مصرعه في الحال.