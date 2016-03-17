الخارجية تدين مصادرة إسرائيل أراضى بمنطقة غور الأردن

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، قيام الحكومة الإسرائيلية بالتوقيع على إعلان مصادرة 2342 دونم بمنطقة غور الأردن بالضفة الغربية، تمهيداً لاستغلالها في عملية الاستيطان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على عدم قانونية وشرعية الإجراءات الاستيطانية التي تتخذها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تخالف كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين.

كما أكد علي أن تلك الممارسات تقوض كافة مساعي احياء عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين، كما انها تزيد من حالة الاحتقان والغُبن لدي الشعب الفلسطيني لما تكرسه من فرض الامر الواقع من خلال الاستيلاء المتدرج والمنهج علي الممتلكات والأراضي الفلسطينية.