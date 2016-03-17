التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لتحديد موعد تسليم جثامين 13 شهيدا مقدسيا

قدم محامى أهالى ثلاثة عشر فلسطينيا من مدينة القدس بفلسطين الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الشرطة الإسرائيلية بتحديد موعد للإفراج عن جثامين أبنائهم الذين قتلتهم أجهزة الأمن لاتهامهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو إطلاق نار.

وقال محامى العائلات الفلسطينية محمد محمود فى تصريح أن الالتماس جاء للمطالبة بإلزام الشرطة بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين لديها فى الثلاجات.

وأضاف أن الالتماس يطلب من المحكمة العليا إلزام الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بتحديد موعد فورى لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين لذويهم، لدفنهم حسب الأصول والشرائع السماوية.

>وأشار المحامى إلى أن الإلتماس جاء بعد أشهر من مماطلة الشرطة والمخابرات فى تسليم الجثامين، رغم وجود قرار بتسليمهم.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية منذ اندلاع الهبة الشعبية ضد الاحتلال فى الضفة والقدس مطلع أكتوبر الماضى احتجاز جثامين 13 شهيدا مقدسيا من مناطق القدس القديمة وحى "بيت حنينا"، وقرى جبل المكبر والعيسوية وكفر عقب وأم طوبا.

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