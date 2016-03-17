أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لتحديد موعد تسليم جثامين 13 شهيدا مقدسيا

Google+ Print
التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لتحديد موعد تسليم جثامين 13 شهيدا مقدسيا التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لتحديد موعد تسليم جثامين 13 شهيدا مقدسيا

قدم محامى أهالى ثلاثة عشر فلسطينيا من مدينة القدس بفلسطين الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلزام الشرطة الإسرائيلية بتحديد موعد للإفراج عن جثامين أبنائهم الذين قتلتهم أجهزة الأمن لاتهامهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو إطلاق نار.

وقال محامى العائلات الفلسطينية محمد محمود فى تصريح أن الالتماس جاء للمطالبة بإلزام الشرطة بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين لديها فى الثلاجات.

وأضاف أن الالتماس يطلب من المحكمة العليا إلزام الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بتحديد موعد فورى لتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين لذويهم، لدفنهم حسب الأصول والشرائع السماوية.
>وأشار المحامى إلى أن الإلتماس جاء بعد أشهر من مماطلة الشرطة والمخابرات فى تسليم الجثامين، رغم وجود قرار بتسليمهم.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية منذ اندلاع الهبة الشعبية ضد الاحتلال فى الضفة والقدس مطلع أكتوبر الماضى احتجاز جثامين 13 شهيدا مقدسيا من مناطق القدس القديمة وحى "بيت حنينا"، وقرى جبل المكبر والعيسوية وكفر عقب وأم طوبا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365