الحكومة السورية:إعلان الأكراد "فيدرالية" فى الشمال "لا قيمة قانونية له"

وصفت الحكومة السورية إعلان الأكراد "فيدرالية" فى مناطق شمال سوريا بأنه "لا قيمة قانونية له، ولن يكون له أى أثر قانونى أو سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى"، قائلة أن "هذا الاتجاه لا يعبر عن إرادة كامل الشعب السورى بكل اتجاهاته السياسية وشرائحه المتمسكين جميعا بوحدة بلادهم أرضا وشعبا".

وحذرت الحكومة السورية "أى طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية السورية تحت أى عنوان كان، بمن فى ذلك المجتمعون فى مدينة الرميلان بمحافظة الحسكة، لأن طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساسا بوحدة الأراضى السورية، الأمرالذى يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية القول أن "المهمة الأساسية أمام الحكومة الآن هى مكافحة الإرهاب، وأى ابتعاد عن هذا الهدف سيعتبر دعما للإرهاب، ولكل من يريد إضعاف سوريا والنيل من إرادة جيشها البطل فى زحفه من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع سوريا.

وعلى صعيد آخر، نصبت وحدة من الجيش السورى اليوم كمينا محكما لمجموعة مسلحة تابعة لتنظيم (داعش) فى ريف حماة الشرقى.

وأفاد مصدر ميدانى سورى بأن "وحدة من الجيش فجرت عبوة ناسفة لدى مرور شاحنة تنقل ذخائر وعتادا لتنظيم “داعش” شرق قرية الشيخ هلال بالريف الشرقى، ما أسفر عن “تدميرها ومقتل عدد من المسلحين”.

وأضاف المصدر أنه "تم تفكيك مئات الألغام المضادة للدروع والعبوات الناسفة زرعها تنظيم “داعش” فى محيط حقل التيم والمعهد التقنى بدير الزور.

ونفذت وحدات من الجيش السورى- خلال الـ 48 ساعة الماضية- عمليات عسكرية على تجمعات لتنظيم داعش فى حقل التيم وشركة الغاز والمعهد التقني؛ ما أسفر عن تطويقهم فيها والسيطرة على الحقل بعد تكبيد التنظيم عشرات القتلى وتدمير آليتين مزودتين برشاشين عيار 23 مم وصهريج لنقل النفط المسروق.

>