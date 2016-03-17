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ضبط 110 كيلو رنجة فاسدة منتهية الصلاحية في بني سويف

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ضبط 110 كيلو رنجة فاسدة منتهية الصلاحية في بني سويف ضبط 110 كيلو رنجة فاسدة منتهية الصلاحية في بني سويف

ضبط 110 كيلو رنجة فاسدة – أرشيفية

 

تمكنت مباحث ببني سويف، خلال حملة تفتنيشية مكبرة شملت بعض مراكز المحافظة، من ضبط هايبر بمدينة بني سويف الجديدة لصاحبة ويدعي”ع.ا.ح” وبه سلع غذائية منتهية الصلاحية تقدر 110 كيلو جرام رنجة فاسدة.

وأسفرت الحملة التي  ترأسها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث وعدد من معاونية ومفتشي التموين، عن ضبط 10 كيلو سمك فيليه منتهي الصلاحية، 11 كيلو جرام جبنة رومي يظهر عليها علامات العفن، 900 جرام لحم مفرومة تالفة، 2 كيلو بسطرمة فاسدة، 216 زجاجة مياة غازية سعة 2.5 لتر منتهية الصلاحية، 68 مشروب كانزات سفن وميراندا منتهى الصلاحية، 210 زجاجة ميراندا أنانس سعة 1 لتر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 560 جنح قسم الشرق.

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