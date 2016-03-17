سوبر_ماك - هل تعلم كم مرة خرج ميسي مطرودا؟

ليونيل ميسي مطالب بأن يضغط على الخصم مبكرا لمنعه من بناء الهجمات. مطالب بامتلاك الكرة بين قدميه لفترة طويلة لمنح برشلونة الاستحواذ متعرضا لعشرات الضربات في قدميه وساقيه. لكنه رغم كل هذا لم يحصل على بطاقة حمراء في مسيرته إلا مرة واحدة.

تعود القصة إلى عام 2005 عقب تألق ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتيني في بطولة كأس العالم للشباب في ذلك العام والتي أقيمت في هولندا وتوج بها زملاء اللاعب الملقب بالبرغوث..

أراد مدرب منتخب التانجو الأول وقتها خوسيه بيكرمان أن يكافئ ليو بضمه للمنتخب الأرجنتيني الأول.

جاء ذلك في مباراة ودية أقيمت في شهر أغسطس عام 2005 ضد المنتخب المجري في بوادابست حيث شارك نجم برشلونة في الشوط الثاني من اللقاء وعقب مشاركته بدقيقة ونصف فقط حصل على البطاقة الحمراء!

كانت الكرة مع ميسي في منتصف الملعب ويستعد لانطلاقة خطيرة من انطلاقاته نحو المرمى لكنه تعرض للمسك من القميص من طرف المدافع المجرى.

ما حدث دفع ليو لضربه بيده في وجهه ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ميسي.

وخرج ليونيل ميسي باكيًا من أرض الملعب وسط ذهول من اللاعب الشاب وقتها وعقب نهاية المباراة التف حوله نجوم المنتخب الأرجنتيني مثل سورين وكريسبو من أجل رفع معنوياته وأن مثل هذه الأمور تحدث دائمًا في كرة القدم.