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#سوبر_ماك - ميسي كان في طريقه لريال مدريد

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#سوبر_ماك - ميسي كان في طريقه لريال مدريد #سوبر_ماك - ميسي كان في طريقه لريال مدريد

هل تعلم عزيزي القارئ أن نجم برشلونة الأسطوري ليونيل ميسي كان في طريقه للغريم التقليدي ريال مدريد؟ الإجابة هي.. نعم!

تعود القصة إلى عام 2005 حين عرض خورخي ميسي والد ليو نجله على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

لكن رئيس الفريق الملكي رفض فكرة ضم النجم الأرجنتيني.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية في ذلك التوقيت أن سبب رفض بيريز لضم ميسي يعود إلى تجنب رئيس النادي الملكي الدخول في مشاكل قانونية وتجارية مع مقاطعة كتالونيا نظرًا للحساسية الكبيرة بين الطرفين.

وكان ميسي في ذلك التوقيت يبلغ من العمر 18 عامًا وعقده مع برشلونة لم يسجل في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتأخر تسجيل العقد من جانب برشلونة أدى لغضب والده الذي بدوره عرضه على ريال مدريد قبل أن يرفض فلورنتينو بيريز التعاقد معه.

والنتيجة؟ أن ميسي سجل 21 هدفا في ريال مدريد منذ بات نجما للبلوجرانا!

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