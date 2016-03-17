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وصول غادة إبراهيم لسماع الحكم عليها بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب

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وصول غادة إبراهيم لسماع الحكم عليها بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب وصول غادة إبراهيم لسماع الحكم عليها بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب
وصلت الفنانة غادة إبراهيم، منذ قليل، إلى محكمة جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة المعادى، برئاسة المستشار مراد عبد الحى، وبصحبتها 5 متهمات آخريات، لحضور جلسة الحكم عليها، على خلفية اتهامها وآخرين بإدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد الشافعى، تمكنت من ضبط الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة.


>المحكمة تسمح بعلانية جلسة الحكم على الفنانة غادة إبراهيم بقضية الآداب
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