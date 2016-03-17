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بالصور.. ضبط 4 أطنان سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

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بالصور.. ضبط 4 أطنان سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف بالصور.. ضبط 4 أطنان سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف
تمكنت وحدة مباحث ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الخميس، برئاسة المقدم محمد محفوظ ، رئيس المباحث من ضبط 4 أطنان سولار وبنزين، قبل بيعها فى السوق السوداء.

وضبطت الحملة بقرية دلاص مركز ناصر كمية 2 طن و200 لتر بنزين 80، وكمية 1 طن و800 لتر سولار بحوزة أحد تجار السوق السوداء، للاتجار بها وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر رقم 4696 لسنة 2016 جنح مركز ناصر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

4 أطنان سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء (1)

4 أطنان سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء (2)

4 أطنان سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء (3)


>ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة ومجهولة المصدر فى بنى سويف

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مصر 365

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