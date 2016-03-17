حبس متهم 4 أيام لتهريبه "كوكايين" داخل معدته عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد ربيع، وسكرتارية اندرو رشدى، بحبس متهم "أجنبى الجنسية" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه فى محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين داخل معدته عن طريق مطار القاهرة.

تلقت مباحث المطار بلاغا من الخدمات الأمنية بالطائرة القادمة من دولة بوليفيا بإصابة أحد ركابها بحالة إعياء شديدة، وعلى الفور تم نقل الراكب لتلقى العلاج، وبعمل الإسعافات له تبين أنه بلع كمية كبيرة من مخدرالكوكايين، تم عمل غسيل معدة له وتفريغ الكمية وتحريزها، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بالاتشراك مع شخصين آخرين تم ضبط أحدهما، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهم الهارب .

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